Массовые задержки рейсов в России коснулись 60 тысяч человек

Отмечается, что в общей сложности задержано или отменено не менее 350 рейсов на фоне введенных ограничений из-за угрозы атаки беспилотников. Все это может привести к цепной реакции сбоев в расписании.

Массовые задержки рейсов в России коснулись 60 тысяч человек. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на АТОР.

Отмечается, что в общей сложности задержано или отменено не менее 350 рейсов на фоне введенных ограничений из-за угрозы атаки беспилотников. Все это может привести к цепной реакции сбоев в расписании.

Пассажиры, которые ждут своих рейсов в Домодедово, уже достали и развернули палатки.