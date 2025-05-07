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«Известия»: в России из-за скидок на маркетплейсах могут исчезнуть ТЦ
В публикации сказано, что АКОРТ обратилась в кабмин с просьбой ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в 30-50%. «Если ситуация не изменится, то это приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов», — говорится в сообщении. Отмечается, что в офлайн-торговле нет возможности делать большие скидки из-за особых договорных отношений с партнерами. Поэтому торговые сети просят кабмин внести правки закон «О платформенной экономике», согласно которому маркетплейсам будет запрещено инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота.

В России из-за скидок на маркетплейсах могут исчезнуть ТЦ и гипермаркеты. Об этом в среду, 7 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

В публикации сказано, что АКОРТ обратилась в правительство с просьбой ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в 30-50%.

«Если ситуация не изменится, то это приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в офлайн-торговле нет возможности делать большие скидки из-за особых договорных отношений с партнерами.

Поэтому торговые сети просят кабмин внести правки закон «О платформенной экономике», согласно которому маркетплейсам будет запрещено инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота.