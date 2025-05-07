ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
В среду, 7 мая, инспекторы проведут комплексные мероприятия «Пешеход». Экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.
В Рязанской области будут ловить пешеходов-нарушителей. О массовых рейдах сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
В среду, 7 мая, инспекторы проведут комплексные мероприятия «Пешеход».
Экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.