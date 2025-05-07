Эксперт объяснил причину возобновления работы YouTube в России. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
Видеохостинг заработать у части российских пользователей благодаря их подключению к определенным серверам.
Однако, по словам специалиста, ситуация с доступностью YouTube остается неопределенной, поскольку сервис демонстрирует нестабильное поведение: иногда он полностью недоступен, в другие моменты наблюдается частичная работоспособность.
Причина может заключаться в особенностях маршрутизации интернет-трафика. По гипотезе Клименко, не все серверы видеохостинга могут быть доступны или функционировать в России, в то время как другие продолжают работать. Таким образом, доступность сервиса для конкретного пользователя может зависеть от того, к какому именно серверу было установлено соединение.
Ранее некоторые пользователи заметили, что YouTobe работает без вспомогательных программ.