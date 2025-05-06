Россияне сообщили, что YouTube снова работает на территории страны
Пользователи российского сегмента интернета активно сообщают о беспроблемном запуске и работе его мобильного приложения. Отмечается, что начиная примерно с 5 мая, мобильная версия платформы запускается стабильно. При этом ее работоспособность не зависит от используемого оператора сотовой связи и сохраняется при подключении по Wi-Fi.
Россияне сообщили, что YouTube снова работает на территории страны. Об этом пишет издание «Царьград».
Пользователи российского сегмента интернета активно сообщают о беспроблемном запуске и работе его мобильного приложения.
Отмечается, что начиная примерно с 5 мая, мобильная версия платформы запускается стабильно. При этом ее работоспособность не зависит от используемого оператора сотовой связи и сохраняется при подключении по Wi-Fi.