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Дилерский центр HONGQI Рязань подарит жителям подарки за тест-драйв

Дилерский центр HONGQI Рязань подарит жителям подарки за тест-драйв. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Специальная акция пройдет с 6 по 11 мая 2025 года в дилерском центре HONGQI Рязань. Каждый клиент, прошедший тест-драйв автомобилей, получит в подарок сертификат на «Антидождь» для машины.

Записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 (491) 297-71-84 или оставить заявку на сайте: clck.ru/3LtesC. Все, что нужно для участия в акции, — использовать промокод «Победа».

Дилерский центр HONGQI Рязань находится по адресу: город Рязань, а/д Москва-Челябинск, 181 км. Стр. 4.