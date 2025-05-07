Дилерский центр HONGQI Рязань подарит жителям подарки за тест-драйв
Дилерский центр HONGQI Рязань подарит жителям подарки за тест-драйв. Об этом сообщила пресс-служба центра.
Специальная акция пройдет с 6 по 11 мая 2025 года в дилерском центре HONGQI Рязань. Каждый клиент, прошедший тест-драйв автомобилей, получит в подарок сертификат на «Антидождь» для машины.
Записаться на тест-драйв можно по телефону:
Дилерский центр HONGQI Рязань находится по адресу: город Рязань, а/д Москва-Челябинск, 181 км. Стр. 4.