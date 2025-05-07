Часть города в Костромской области начали эвакуировать после атаки БПЛА
Часть города в Костромской области начали эвакуировать после атаки БПЛА. Об этом в среду, 7 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на губернатора региона Сергея Ситникова.
Отмечается, что жителей южной части города Неи эвакуируют «в целях обеспечения безопасности».
Как отметили в посте, утром губернатор писал об отражении атаки беспилотника на территории Нейского района. По его словам, разрушений и пострадавших не было.