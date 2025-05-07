Более 20 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов зафиксировали в Рязани за сутки
Рейды по проверка автобусов проводили 6 мая. В ходе мероприятия выявлено более 20 нарушений. Водителей привлекли к ответственности. «Мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — отметили в ГАИ.
Более 20 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов зафиксировали в Рязани за сутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Рейды по проверка автобусов проводили 6 мая. В ходе мероприятия выявлено более 20 нарушений. Водителей привлекли к ответственности.
«Мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — отметили в ГАИ.