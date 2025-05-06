За ночь над российскими регионами сбили 105 украинских беспилотников
Отмечается, что 19 БПЛА уничтожили в Московском регионе, 32 — перехвачены над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 10 — над Пензенской, 9 — над Калужской, 6 — над Белгородской, по 2 над Липецкой и Самарской, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской.
За ночь над российскими регионами сбили 105 украинских беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что 19 БПЛА уничтожили в Московском регионе, 32 — перехвачены над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 10 — над Пензенской, 9 — над Калужской, 6 — над Белгородской, по 2 над Липецкой и Самарской, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской.