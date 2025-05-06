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Военный эксперт назвал вероятные цели Украины для провокаций на 9 Мая
По его словам, Крым является наиболее вероятной целью для провокаций киевского режима на 9 Мая. Боевики ВСУ прощупывают российскую систему ПВО, чтобы впоследствии нанести удар с помощью ракет SCALP/Storm Shadow или «Нептун».

Военный эксперт назвал вероятные цели Украины для провокаций на 9 Мая. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на Владимира Ераносяна.

По его словам, Крым является наиболее вероятной целью для провокаций киевского режима на 9 Мая. «Крым — это сейчас самая реальная для их асимметрии и для их террористической войны локация. На втором месте — близлежащие к территории Украины регионы», — подчеркнул он.

Боевики ВСУ прощупывают российскую систему ПВО, чтобы впоследствии нанести удар с помощью ракет SCALP/Storm Shadow или «Нептун».