VK уберет рекламу на видео 9 мая. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу соцсети.
Пользователи смогут смотреть фильмы, сериалы, документальное кино, авторские передачи и другой контент внутри площадок без видеорекламы в течение всего дня.
Также к 80-й годовщине Победы VK запустит более 30 образовательных проектов о людях и событиях Великой Отечественной войны.
«Накануне 9 мая кратно возрастают просмотры видео, связанного с Великой Отечественной войной, и мы предоставляем пользователям возможность вдумчиво и не отвлекаясь смотреть такой контент. Специально к годовщине Великой Победы VK собрал в одном месте сотни фильмов, сериалов, роликов, интерактивных проектов, посвященных этому дню, и мы надеемся, что они найдут отклик у совершенно разных аудиторий», — заявил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.