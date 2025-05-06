В среду в Рязанской области пройдет небольшой дождь
7 мая будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха по области ночью 0…+5°С, днем +11…+16°С.
В среду в Рязанской области пройдет небольшой дождь. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
7 мая будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами ожидается небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.
Температура воздуха по области ночью 0…+5°С, днем +11…+16°С.