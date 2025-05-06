В Шилове зажгли Вечный огонь в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы»

6 мая в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», реализуемой ПАО «Газпром» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, одновременно зажглись 80 Вечных огней во всех восьми федеральных округах России.

Рязанская область также присоединилась к масштабному проекту. В рабочем поселке Шилово зажжен Вечный огонь. В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, сенатор Российской Федерации Сергей Аноприенко, депутат Государственной думы РФ Андрей Красов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев, генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов, участники специальной военной операции, юнармейцы, представители органов власти и общественных организаций, местные жители.

Мемориальный комплекс «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в поселке Шилово был открыт в 1976 году. Огонь зажигался на нем только по памятным датам.

Для подключения мемориала к сетевому газу и перевода огня в режим постоянного горения специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» построили газопровод протяженностью 36 м и установили газогорелочное устройство. Частица пламени для зажжения доставлена с мемориального комплекса «Монумент Победы» в Рязани.

«Это уже третий Вечный огонь на территории Рязанской области, который зажегся в рамках Всероссийской акции „Храним огонь Победы“. В феврале к сетевому газу подключен мемориал в поселке Александро-Невский, в апреле — в городе Касимове. Война унесла жизни 180-ти тысяч рязанских бойцов. И наш священный долг — беречь и передавать из поколения в поколение память о героях», — отметил Андрей Савичев.

Справка:

В соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина «Газпром» ведет масштабную работу по газификации регионов России. В рамках этой работы к сетевому природному газу подключают мемориальные комплексы по всей стране.

В настоящее время в зоне ответственности компании более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» — Всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по переводу более 130 мемориалов на сетевой природный газ. Информация о мемориалах: их история, расположение, технические характеристики, а также данные о поставщиках газа и обслуживающих организациях размещены на специальном интернет-ресурсе «Храним огонь Победы», созданном «Газпром межрегионгаз» (Вечныйогонь. рус).

Распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина (№ 3929-р от 21 декабря 2024 года) проект по зажжению Вечных огней включен в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.