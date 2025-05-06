В Рязанском кремле начали проводить торжественные регистрации рождения
Отмечается, что у супругов Калининых Виталия и Марины родился третий ребенок — сын Марк, и в семье Вячеслава и Натальи Воробьевых появился тоже третий малыш — мальчика назвали Иван. В торжественной обстановке семьи получили свидетельства о рождении детей и памятные знаки «Родившемуся на Рязанской земле».
В Рязанском кремле начали проводить торжественные регистрации рождения. Об этом сообщает Управление ЗАГС по региону.
Отмечается, что у супругов Калининых Виталия и Марины родился третий ребенок — сын Марк, и в семье Вячеслава и Натальи Воробьевых появился тоже третий малыш — мальчика назвали Иван.
В торжественной обстановке семьи получили свидетельства о рождении детей и памятные знаки «Родившемуся на Рязанской земле».