В Рязани объявили поиски 52-летнего Андрея Полякова
Местонахождение мужчины неизвестно с 5 мая 2025 года. Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Одежда: черная куртка, черные штаны, черные мокасины, серая кепка. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по номерам 8 (800)700-54-52 или 112.
В Рязани объявили поиски 52-летнего Андрея Полякова. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 5 мая 2025 года.
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Одежда: черная куртка, черные штаны, черные мокасины, серая кепка.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по номерам 8 (800)700-54-52 или 112.