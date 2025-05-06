В Рязани мужчину обвинили в педофилии
Отмечается, что в суд поступило дело в отношении гражданина С. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния двух несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста).
В Рязани мужчину обвинили в педофилии. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда в соцсетях во вторник, 6 мая.
Отмечается, что в суд поступило дело в отношении гражданина С. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния двух несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста).
Фото: группа Рязанского областного суда в «ВК»