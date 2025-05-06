В Рязани матери вернули трех детей
Отмечается, что у женщины возникли проблемы. Она решила отдать трех девочек в Дом ребенка. «Их мама смогла достаточно быстро решить проблемы и теперь девочки вернулись домой!» — говорится в сообщении. Уточняется, что девочки прошли в Доме ребенка реабилитацию.
В Рязани матери вернули трех детей. Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в группе ГБУ РО «ЛРЦ Дом Ребенка» в «ВК».
Отмечается, что у женщины возникли проблемы. Она решила отдать трех девочек в Дом ребенка.
«Их мама смогла достаточно быстро решить проблемы и теперь девочки вернулись домой!» — говорится в сообщении.
Уточняется, что девочки прошли в Доме ребенка реабилитацию.
Фото: скриншот из видео ГБУ РО «ЛРЦ Дом Ребенка» в «ВК»