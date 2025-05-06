В России рекордно подорожал картофель
Отмечается, что средняя стоимость продукта за килограмм составила 85,4 рубля. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, что рост цен на картофель связан с сокращением запасов, нехваткой хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом. Согласно данным Росстата, сбор картофеля во всех хозяйствах в стране в прошлом году составил 17,8 млн тонн, уменьшившись на 11,9% по сравнению с 2023 годом.
В России рекордно подорожал картофель. Об этом пишет «
Отмечается, что средняя стоимость продукта за килограмм составила 85,4 рубля.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил, что рост цен на картофель связан с сокращением запасов, нехваткой хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом.
Согласно данным Росстата, сбор картофеля во всех хозяйствах в стране в прошлом году составил 17,8 млн тонн, уменьшившись на 11,9% по сравнению с 2023 годом.
Урожай сельхозорганизаций сократился на 16,7%, до 4,4 млн тонн, фермеров и индивидуальных предпринимателей — на 13,2%, до 3 млн тонн.