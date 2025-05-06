В России могут ввести закон о локализации такси

Новую версию документа комитет Госдумы по транспорту разослал в федеральные органы исполнительной власти. Предположительно, он может быть принят весной 2026 года. Согласно инициативе, автомобили для легковых перевозок будет разрешено приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки введут систему баллов.

В России могут ввести закон о локализации такси. Об этом пишут «Известия».

Новую версию документа комитет Госдумы по транспорту разослал в федеральные органы исполнительной власти. Предположительно, он может быть принят весной 2026 года.

Согласно инициативе, автомобили для легковых перевозок будет разрешено приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки введут систему баллов.

Как заявила директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская, перенос сроков принятия закона до весны следующего года — это не решение проблемы. По ее словам, российские перевозчики не готовы закупать машины отечественного производства для обновления парков. Среди причин — отсутствие нужных комплектаций, высокая стоимость владения в результате частого ремонта, долгого ожидания запчастей и связанного с этим простоя машин.