В результате аварии на улице Есенина в Рязани пострадал семилетний ребенок
Авария произошла утром 5 мая около дома № 25. По предварительной информации 42-летний местный житель за рулем «Форд Фокус» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 21-летнего рязанца. В результате происшествия несовершеннолетнему пассажиру «Форд Фокус» потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В результате аварии на улице Есенина в Рязани пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла утром 5 мая около дома № 25. По предварительной информации 42-летний местный житель за рулем «Форд Фокус» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 21-летнего рязанца.
В результате происшествия несовершеннолетнему пассажиру «Форд Фокус» потребовалась медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.