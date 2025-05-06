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В Раде допустили, что Зеленский может ударить по Москве 8 мая
«Наш „величайший уклонист“ может нанести удар по Москве, но не 9 мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го», — заявил Дубинский. Он добавил, что, по его мнению, Зеленский не хочет отступать от идеи ударить по Москве.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский, формально избегая нападения на парад Победы в Москве, может нанести удар по столице России 8 мая. Его слова передало RT.

«Наш „величайший уклонист“ может нанести удар по Москве, но не 9 мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го», — заявил Дубинский.

Он добавил, что, по его мнению, Зеленский не хочет отступать от идеи ударить по Москве.