В преддверии Дня Победы в поездах РЖД появилось «Фронтовое меню»

«В преддверии Дня Победы холдинга РЖД наряду с традиционным меню, включающим завтраки, горячие блюда, напитки и десерты, а также вегетарианские и детские рационы, действует также «фронтовое меню», — отметили в РЖД. Пассажиры в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования могут заказать солдатскую кашу, макароны по-флотски, пирог с гречей и луком, щи фронтовые и другие блюда. Отмечается, что все это будет в меню до 15 мая. Блюда из «фронтового меню» будут 9 и 10 мая и в высокоскоростных поездах «Сапсан».

В преддверии Дня Победы в поездах РЖД появилось «Фронтовое меню». Об этом во вторник, 6 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию.

«В преддверии Дня Победы холдинга РЖД наряду с традиционным меню, включающим завтраки, горячие блюда, напитки и десерты, а также вегетарианские и детские рационы, действует также «фронтовое меню», — отметили в РЖД.

Пассажиры в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования могут заказать солдатскую кашу, макароны по-флотски, пирог с гречей и луком, щи фронтовые и другие блюда.

Отмечается, что все это будет в меню до 15 мая.

Блюда из «фронтового меню» будут 9 и 10 мая и в высокоскоростных поездах «Сапсан».