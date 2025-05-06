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В Подмосковье из-за перебоев с мобильным интернетом банкоматы вышли из строя
Отмечается, что банкоматы не работаю, людям приходится расплачиваться наличными. Кроме того, доставки предупреждают, что 7 и 9 числа будут проблемы с оформлением заказов и оплатой карточкой.

В Подмосковье из-за перебоев с мобильным интернетом банкоматы вышли из строя. Об этом сообщает Telegram-канал «Больше».

Отмечается, что банкоматы не работают, людям приходится расплачиваться наличными.

Кроме того, доставки предупреждают, что 7 и 9 мая будут проблемы с оформлением заказов и оплатой карточкой.