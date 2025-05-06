В Нижегородской области девушка прыгала на голове молодого человека для Telegram-канала
В Нижегородской области девушка прыгала на голове молодого человека для Telegram-канала. Об этом пишут «Плохие новости».
Отмечается, что 19-летняя жительница создала свой канал, куда выкладывала подобные видео.
Сначала два ее знакомых избили молодого человека до полубессознательного состояния, чтобы он не мог оказывать сопротивления, а потом уже неадекватная девушка стала его добивать, прыгая на его голове.
Видео можно посмотреть по