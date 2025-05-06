В многоэтажке в Свердловской области произошел взрыв

В многоэтажке в поселке Буланаш Свердловской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Ночью 6 мая на третьем этаже в пятиэтажке по улице Строителей произошел хлопок газовоздушной смеси. Возгорания не было.
В результате повреждены стены в двух квартирах, оконные проемы квартиры и подъезда.
Отмечается, что пожарные эвакуировали 96 человек, в том числе 30 детей. Самостоятельно вышли 24 человека.
В МЧС также сообщили, что специалисты рассматривают две причины происшествия: хлопок газовоздушной смеси или разгерметизацию электрического водонагревателя.
Как сообщила прокуратура Свердловской области в соцсетях, после случившегося пострадала девушка.
СК РФ проводит проверку по факту инцидента.
Фото: Telegram-канал МЧС и прокуратуры Свердловской области