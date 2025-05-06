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В Госдуме предложили обеспечить жителей с аллергией вакциной по полису ОМС
В настоящее время в стране завершается разработка первой отечественной вакцины от сезонной аллергии. Депутат также призвал Минздрав обеспечить бесплатную доступность препарата для граждан.

В Госдуме предложили обеспечить жителей с аллергией на пыльцу березы вакциной по полису ОМС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Самылина.

В своем обращении он отметил, что в настоящее время в стране завершается разработка первой отечественной вакцины от сезонной аллергии.

Депутат также призвал Минздрав обеспечить бесплатную доступность препарата для граждан.