В Екатеринбурге неизвестный зарезал пенсионерку

В Екатеринбурге неизвестный зарезал пенсионерку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что женщину убили на ж/д станции, когда она ехала на день рождения к подруге.

По данным канала, мужчина попал на камеры поезда, однако полиция не может составить ориентировку. Следователи подозревали местных, которые живут рядом, но их причастность не подтвердилась.

Как указано в посте, у убитой пенсионерки украли кулон.

Уточняется, что родственники объявили вознаграждение в 300 000 рублей за помощь в поиске злоумышленника.

Фото: Юлия Липинская, E1.ru