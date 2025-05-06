В апреле в Рязани родились 10 пар двойняшек
Всего в апреле в перинатальном центре родились 380 малышей: 205 мальчиков и 175 девочек. Самый маленький ребенок весил 450 граммов, крупный — 5080 граммов.
В апреле в Рязанском областном перинатальном центре родились 10 пар двойняшек. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.
Всего в апреле в перинатальном центре родились 380 малышей: 205 мальчиков и 175 девочек.
Самый маленький ребенок весил 450 граммов, крупный — 5080 граммов.