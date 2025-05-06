В Агро-Пустыни активисты благоустроили памятник погибшему летчику

В селе Агро-Пустынь Рязанского района активисты и местные жители объединились для благоустройства места падения советского самолета, произошедшего в 1941 году. Памятник установили стрелку радисту младшему сержанту Николаю Ткачуку, сообщили рязанцы РЗН. инфо.
Активисты провели работы по расчистке и вырубке территории, установили бордюрный камень, крест и информационные таблички, а также завезли гранитный щебень.
Работы велись «всем миром»: мужчины занимались физическим трудом, а женщины организовали питание для участников. Завершить благоустройство запланировали до 8 мая, чтобы 9 мая, в день 80-летней годовщины Великой Победы, провести традиционный автопробег по Агро-Пустыни и почтить память героев Великой Отечественной войны у нового памятника.