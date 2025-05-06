Трамп заявил, что две мировые войны выиграны благодаря США

По словам американского президента, победа во Второй Мировой войне была достигнута «только благодаря США». Штаты выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. «Мы выиграли две мировые войны, но никогда не получали за это должного признания — все остальные это делают! По всему миру союзники празднуют победу, которую мы одержали во Второй Мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — это Америка, а победа была достигнута только благодаря нам», — завил Трамп.

Дональд Трамп заявил, что две мировые войны выиграны благодаря США. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, победа во Второй Мировой войне была достигнута «только благодаря США». Он добавил, что Штаты выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — «это делают другие».

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не получали за это должного признания — все остальные это делают! По всему миру союзники празднуют победу, которую мы одержали во Второй Мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — это Америка, а победа была достигнута только благодаря нам», — завил Трамп.