Стало известно о пострадавших подростках в сасовском ДТП
Авария случилась 5 мая на проспекте Свободы, там столкнулись Renault и Lada Niva. По предварительной информации, 46-летняя водитель иномарки, не уступила дорогу 23-летнему водителю Niva, который ехал по главной. В результате ДТП два пассажира Lada, оба 2008 года рождения, получили травмы и ушибы. Им оказали медицинскую помощь.
Стало известно о пострадавших подростках в сасовском ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».
Авария случилась 5 мая на проспекте Свободы, там столкнулись Renault и Lada Niva.
По предварительной информации, 46-летняя водитель иномарки, не уступила дорогу 23-летнему водителю Niva, который ехал по главной.
В результате ДТП два пассажира Lada, оба 2008 года рождения, получили травмы и ушибы. Им оказали медицинскую помощь.
Ранее появились видео с места аварии.