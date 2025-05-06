Рязанка пожаловалась на водителя автобуса, который не посадил в салон женщину с ребенком-инвалидом

По словам очевидицы, все произошло днем 6 мая на остановке «Кальное». Сегодня в 14:23 остановился на остановке «Кальное» в направлении к ул. Новая. «Автобус № 17 с номером Н252УА62 остановился на остановке. Девушка попросила водителя помочь ей поднять ребенка на инвалидной коляске в автобус, так как он остановился далеко от бордюра (у ребенка ДЦП тяжелой формы). Хочу отметить, что автобус не был наполнен людьми, место для пассажира на инвалидной коляске было свободно. В ответ на свою просьбу девушка услышала лишь грубые высказывания, никакая помощь со стороны водителя оказана не была. После чего двери автобуса закрылись, а девушка с ребенком так и осталась на остановке», — рассказала женщина.