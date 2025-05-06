Рязанцев предупредили об отлове собак и запрете самовыгула
Отмечается, что работы проведут с 6 по 7 мая. Специалисты будут выявлять бесхозных, безнадзорных и агрессивных собак, свободно гуляющих без сопровождения хозяина или иного лица, ответственного за их содержание. Жителей попросили содержать питомцев в личных придворовых территориях, следить за ними, предотвращать побеги и тем более не отпускать животных на свободный выгул.
Рязанцев предупредили об отлове собак и запрете самовыгула. Об этом сообщили в соцсетях администрации Кадомского района.
Отмечается, что работы проведут с 6 по 7 мая. Специалисты будут выявлять бесхозных, безнадзорных и агрессивных собак, свободно гуляющих без сопровождения хозяина или иного лица, ответственного за их содержание. Жителей попросили содержать питомцев в личных придворовых территориях, следить за ними, предотвращать побеги и тем более не отпускать животных на свободный выгул.