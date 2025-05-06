Рязанцев предупредили об отключении горячей воды
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях вблизи дома № 54 по улице Электрозаводской ресурса не будет по следующим адресам: ул. Электрозаводская, д. 54 В, 56, 79, 81;ул. Новая, д. 102. В том числе объекты социальной инфраструктуры: Школы № 14, № 15 и детские сады № 60, № 96. Ориентировочное время возобновления подачи горячего водоснабжения — 6 мая в 17 часов.
Рязанцев предупредили об отключении горячей воды. Об этом пишет МУП «РМПТС».
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях вблизи дома № 54 по улице Электрозаводской ресурса не будет по следующим адресам:
- ул. Электрозаводская, д. 54 В, 56, 79, 81;
- ул. Новая, д. 102;
В том числе объекты социальной инфраструктуры:
- Школы № 14, № 15 и детские сады № 60, № 96.
Ориентировочное время возобновления подачи горячего водоснабжения — 6 мая в 17 часов.