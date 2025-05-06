Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
12°
Срд, 07
12°
Чтв, 08
11°
ЦБ USD 81.91 0.42 06/05
ЦБ EUR 92.91 0.07 06/05
Нал. USD 83.11 / 83.00 06/05 11:55
Нал. EUR 94.60 / 95.57 06/05 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
20 134
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
36 775
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
22 981
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
30 307
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об отключении горячей воды
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях вблизи дома № 54 по улице Электрозаводской ресурса не будет по следующим адресам: ул. Электрозаводская, д. 54 В, 56, 79, 81;ул. Новая, д. 102. В том числе объекты социальной инфраструктуры: Школы № 14, № 15 и детские сады № 60, № 96. Ориентировочное время возобновления подачи горячего водоснабжения — 6 мая в 17 часов.

Рязанцев предупредили об отключении горячей воды. Об этом пишет МУП «РМПТС».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях вблизи дома № 54 по улице Электрозаводской ресурса не будет по следующим адресам:

  • ул. Электрозаводская, д. 54 В, 56, 79, 81;
  • ул. Новая, д. 102;

В том числе объекты социальной инфраструктуры:

  • Школы № 14, № 15 и детские сады № 60, № 96.

Ориентировочное время возобновления подачи горячего водоснабжения — 6 мая в 17 часов.