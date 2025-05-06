Россиянам объяснили снижение ставок по вкладам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.
По его словам, это связано с ожидаемым уменьшением ключевой ставки Центрального банка России.
В третьей декаде апреля средняя максимальная процентная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась на 0,25 п. п., достигнув уровня 19,79% годовых, сообщается на сайте регулятора.
«20% годовых — это достаточно высокая ставка. Она формируется исходя из ключевой ставки ЦБ, которая сейчас находится на уровне 21%. Средние ставки банков примерно соответствуют этому значению», — объяснил эксперт.
Он добавил, что последняя риторика Банка России склоняется к тому, что снижение может начаться уже к концу лета или осени.
Текущее сокращение ставок по вкладам является незначительным и не нанесет существенного ущерба вкладчикам.