Россиянам объяснили снижение ставок по вкладам

Это связано с ожидаемым уменьшением ключевой ставки Центрального банка России. Средняя максимальная процентная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась на 0,25 п. п., достигнув уровня 19,79% годовых. Последняя риторика Банка России склоняется к тому, что снижение может начаться уже к концу лета или осени.

Россиянам объяснили снижение ставок по вкладам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

По его словам, это связано с ожидаемым уменьшением ключевой ставки Центрального банка России.

В третьей декаде апреля средняя максимальная процентная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась на 0,25 п. п., достигнув уровня 19,79% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«20% годовых — это достаточно высокая ставка. Она формируется исходя из ключевой ставки ЦБ, которая сейчас находится на уровне 21%. Средние ставки банков примерно соответствуют этому значению», — объяснил эксперт.

Он добавил, что последняя риторика Банка России склоняется к тому, что снижение может начаться уже к концу лета или осени.

Текущее сокращение ставок по вкладам является незначительным и не нанесет существенного ущерба вкладчикам.