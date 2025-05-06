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Россиянам объяснили отсутствие допвыходных между майскими праздниками
По его словам, это могло стать серьезной нагрузкой на бюджет и ударом по экономике страны. «Сделать дополнительные несколько выходных дней — это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике. Поэтому нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники», — сказал парламентарий.

Россиянам объяснили отсутствие дополнительных выходных между майскими праздниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

По его словам, это могло стать серьезной нагрузкой на бюджет и ударом по экономике страны.

«Сделать дополнительные несколько выходных дней — это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике. Поэтому нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники», — сказал парламентарий.

Он добавил, что некоторые россияне взяли отпуск на три дня между праздниками или договорились с работодателями.