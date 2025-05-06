Россиянам дали советы по безопасной работе на огороде

По ее словам, при уходе за дачным участком боли в спине можно избежать, если правильно соблюдать механику движений. «Каждые час-полтора делайте перерывы в работе. То есть пропололи грядку за час, а затем 10-15 минут отдохните. Необходимо также как можно чаще менять виды работ или рабочую позу. Чередовать прополку грядок с поливом или обрезкой, например, деревьев. Это позволит перераспределить нагрузку на различные мышечные группы», — посоветовала эксперт.

Россиянам дали советы по безопасной работе на огороде. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на врача по лечебной физкультуре НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, профессора Ирину Героеву.

По ее словам, при уходе за дачным участком боли в спине можно избежать, если правильно соблюдать механику движений.

«Каждые час-полтора делайте перерывы в работе. То есть пропололи грядку за час, а затем 10-15 минут отдохните. Необходимо также как можно чаще менять виды работ или рабочую позу. Чередовать прополку грядок с поливом или обрезкой, например, деревьев. Это позволит перераспределить нагрузку на различные мышечные группы», — посоветовала эксперт.

Больше всего у дачников страдает позвоночник. Когда человек долго находится в согнутом положении, перегружаются передние отделы, как бы от сжатия, а расположенные сзади суставы, мышцы и связки, наоборот, растягиваются, начинают сначала ныть, а потом и болеть. Поэтому важно менять позы. Также рискам подвержена шея, поэтому не рекомендуется запрокидывать ее назад.

Предметы с земли необходимо поднимать без наклона вперед и не прямыми руками. Следует подойти ближе к объекту, присесть на ногах, можно как тяжелоатлеты, расставить ноги на ширине плеч, и взять тяжелый предмет согнутыми руками. Такой способ снизит нагрузку на позвоночник и минимизирует риск получения травмы.

Садовый инструмент должен быть подобран по росту. Это позволит работать, не сгибая спины. При перекопке земли или длительном использовании граблей нужно чаще менять положение рук и ног.

«Многие используют низкие стульчики при работе на грядке, но такой способ также нагружает спину и колени — ухудшается кровоснабжение в нижних конечностях, страдают вены и суставы. С сорняками лучше всего бороться на согнутых ногах, заранее обезопасив колени специальными защитными накладками и подложив коврик», — посоветовала Героева.

Не нужно делать частых и резких наклонов на прямых ногах. Следует совмещать наклон с полуприседанием, стараясь держать спину прямой. Для уменьшения нагрузки на позвоночник стоит использовать ортопедический корсет для поясницы или пояс штангиста. После работы напряжение с мышц спины может снять игольчатый аппликатор, который можно использовать 15-20 минут.