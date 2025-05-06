Россиян предупредили о наказании за осквернение георгиевской ленточки

Отмечается, что за умышленное осквернение георгиевской ленточки грозит штраф до пяти млн рублей или до пяти лет лишения свободы. Напомним, что с 2022 года она приравнивается к символам воинской славы России, а значит, может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.

Россиян предупредили о наказании за осквернение георгиевской ленточки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Ольгу Занко.

Отмечается, что за умышленное осквернение георгиевской ленточки грозит штраф до пяти млн рублей или до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что с 2022 года она приравнивается к символам воинской славы России, а значит, может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.