Российские военные ударили по штабу противника в районе Харькова

Отмечается, что уничтожены два связанных с производством дронов цеха и штаб с солдатами. Лебедев добавил, что удар был зафиксирован по ангару с техникой украинской стороны. Кроме того, поразили склад со снарядами и минометами ВСУ в пригороде Харькова.

Российские военные ударили по штабу противника в районе Харькова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что уничтожены два связанных с производством дронов цеха и штаб с солдатами.

Лебедев добавил, что удар был зафиксирован по ангару с техникой украинской стороны.

Кроме того, поразили склад со снарядами и минометами ВСУ в пригороде Харькова.