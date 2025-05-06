Российские военные освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Отмечается, что Украина потеряла более 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.
Российские военные освободили населенный пункт Лысовка в ДНР. Об этом во вторник, 6 мая, сообщило Минобороны в соцсетях.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Отмечается, что Украина потеряла более 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.