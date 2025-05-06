Raiffeisen Bank сообщил о продаже бизнеса в России
Председатель правления австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что работа над прекращением бизнеса в России и поиск покупателя для российской «дочки» банка продолжаются. Он отметил, что пока неизвестно, упростят ли геополитические события уход с рынка РФ.
Raiffeisen Bank продает бизнес в России. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на пресс-службу компании.
Председатель правления австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что работа над прекращением бизнеса в России и поиск покупателя для российской «дочки» банка продолжаются.
Он отметил, что пока неизвестно, упростят ли геополитические события уход с рынка РФ.
Фото: Depositphotos.