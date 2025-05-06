Прокуратура помогла рязанке в возбуждении уголовного дела по мошенничеству
Установлено, что в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы о незаконном оформлении на нее кредита на сумму более 3 млн рублей. После проверки потерпевшей незаконно отказали в возбуждении уголовного дела. Это решение отменил надзорный орган. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется следствие, личность преступника установлена. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
Прокуратура помогла рязанке в возбуждении уголовного дела по мошенничеству. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы о незаконном оформлении на нее кредита на сумму более 3 млн рублей. После проверки потерпевшей незаконно отказали в возбуждении уголовного дела. Это решение отменил надзорный орган.
По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется следствие, личность преступника установлена.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.