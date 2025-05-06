Полицейские вернули рязанке похищенную мошенниками собаку
По данным полиции, 57-летняя рязанка выложила объявление о продаже йоркширского терьера. Ей написал мужчина и попросил привезти и показать животное к нему домой. Там мужчина заявил, что готов купить собаку и якобы перевел владелице 30 000 рублей и показал ей скриншот чека о переводе. Женщине деньги не поступили, однако мужчина убедил ее, что перевод совершил, указав на скриншот и сослался на возможные технические проблемы банка. Однако и через несколько дней деньги не поступили. 28-летний рязанец был задержан. Собака изъята и передана женщине. Возбуждено уголовное дело.
Полицейские вернули рязанке похищенную мошенниками собаку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
По данным полиции, 57-летняя рязанка выложила объявление о продаже йоркширского терьера. Ей написал мужчина и попросил привезти и показать животное к нему домой. Там мужчина заявил, что готов купить собаку и якобы перевел владелице 30 000 рублей и показал ей скриншот чека о переводе. Женщине деньги не поступили, однако мужчина убедил ее, что перевод совершил, указав на скриншот и сослался на возможные технические проблемы банка. Однако и через несколько дней деньги не поступили.
28-летний рязанец был задержан. Собака изъята и передана женщине. Возбуждено уголовное дело.