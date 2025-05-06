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Ночью в Рязани неизвестные вскрыли и обокрали автомобиль
По словам автора поста, инцидент случился ночью на улице Шереметьевской. «Ищу очевидцев произошедшего. Ночью вскрыли автомобиль и украли все, что видели. Может кто-то что-то видел», — говорится в сообщении.

Ночью в Рязани неизвестные вскрыли и обокрали автомобиль. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.

По словам автора поста, инцидент случился ночью на улице Шереметьевской.

«Ищу очевидцев произошедшего. Ночью вскрыли автомобиль и украли все, что видели. Может кто-то что-то видел», — говорится в сообщении.