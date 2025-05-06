Ночью в Рязани неизвестные вскрыли и обокрали автомобиль
По словам автора поста, инцидент случился ночью на улице Шереметьевской. «Ищу очевидцев произошедшего. Ночью вскрыли автомобиль и украли все, что видели. Может кто-то что-то видел», — говорится в сообщении.
Ночью в Рязани неизвестные вскрыли и обокрали автомобиль. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.
По словам автора поста, инцидент случился ночью на улице Шереметьевской.
«Ищу очевидцев произошедшего. Ночью вскрыли автомобиль и украли все, что видели. Может кто-то что-то видел», — говорится в сообщении.