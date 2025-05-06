Названа средняя зарплата учителей в Рязанской области
Отмечается, что в регионе педагоги получают в среднем 39700 рублей. Наибольшие зарплаты учителям за последнее время предлагали работодатели Москвы — более 81,1 тыс. рублей. На втором месте — Камчатский край (80 тыс. рублей). Далее — Магаданская область (75 тыс. рублей). Наименьшие зарплаты в вакансиях для педагогов сейчас зафиксированы в Адыгее (25 тыс.), Еврейской АО (28,5 тыс.) и Хакасии (30 тыс.).
Названа средняя зарплата учителей в Рязанской области. Об этом пишет HH.RU.
Отмечается, что в регионе педагоги получают в среднем 39700 рублей.
Наибольшие зарплаты учителям за последнее время предлагали работодатели Москвы — более 81,1 тыс. рублей. На втором месте — Камчатский край (80 тыс. рублей). Далее — Магаданская область (75 тыс. рублей).
Наименьшие зарплаты в вакансиях для педагогов сейчас зафиксированы в Адыгее (25 тыс.), Еврейской АО (28,5 тыс.) и Хакасии (30 тыс.).