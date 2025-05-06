Над Рязанской областью сбили БПЛА
После 18.40 6 мая ПВО уничтожила и перехватила над регионами РФ 57 украинских БПЛА. 31 беспилотник сбили над Брянской областью, 14 — над Курской, 7 — над Орловской, по 2 — над Калужской и Рязанской областями, а также еще 1 — над Крымом.
Над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.
После 18.40 6 мая ПВО уничтожила и перехватила над регионами РФ 57 украинских БПЛА.
31 беспилотник сбили над Брянской областью, 14 — над Курской, 7 — над Орловской, по 2 — над Калужской и Рязанской областями, а также еще 1 — над Крымом.
Ранее в Рязанской области объявили угрозу БПЛА.