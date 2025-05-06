На трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП
Трагедия произошла 30 апреля на 800-м километре автодороги через Николаевский район Ульяновской области.
На трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновской Госавтоинспекции.
Трагедия произошла 30 апреля на 800-м километре автодороги через Николаевский район Ульяновской области. Столкнулись легковой автомобиль и большегруз. По предварительным данным, 20-летний молодой человек, управлявший отечественной «Ладой», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с тяжеловесным грузовиком марки SITRAK C7H, следовавшим с полуприцепом.
Водитель легковушки погиб на месте. 30-летний водитель фуры не пострадал.