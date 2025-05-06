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24 апреля 15:11
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Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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На Рязанской ВДНХ организовали выставку артефактов Великой Отечественной войны
Рядом с павильоном № 19 «Совхозы» расположились части советского бомбардировщика ДБ-3Ф, сбитого в воздушном бою над Клепиковским районом Рязанской области в декабре 1941 года. Отмечается, что части бомбардировщика подняты из мещерских болот 21 июля 2023 года. На выставке представлены фрагмент крыла и стойка шасси советского истребителя МиГ-21ПФ. Также на выставке можно увидеть советскую авиабомбу 1945-1946 года выпуска. Выставка продлится до 11 мая.

На Рязанской ВДНХ организовали выставку артефактов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал пространства.

Рядом с павильоном № 19 «Совхозы» расположились части советского бомбардировщика ДБ-3Ф, сбитого в воздушном бою над Клепиковским районом Рязанской области в декабре 1941 года.

Отмечается, что части бомбардировщика подняты из мещерских болот 21 июля 2023 года. На выставке представлены фрагмент крыла и стойка шасси советского истребителя МиГ-21ПФ.

Также на выставке можно увидеть советскую авиабомбу 1945-1946 года выпуска.

Выставка продлится до 11 мая.