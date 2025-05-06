На Рязанской ВДНХ организовали выставку артефактов Великой Отечественной войны
Рядом с павильоном № 19 «Совхозы» расположились части советского бомбардировщика ДБ-3Ф, сбитого в воздушном бою над Клепиковским районом Рязанской области в декабре 1941 года. Отмечается, что части бомбардировщика подняты из мещерских болот 21 июля 2023 года. На выставке представлены фрагмент крыла и стойка шасси советского истребителя МиГ-21ПФ. Также на выставке можно увидеть советскую авиабомбу 1945-1946 года выпуска. Выставка продлится до 11 мая.
На Рязанской ВДНХ организовали выставку артефактов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал пространства.
Рядом с павильоном № 19 «Совхозы» расположились части советского бомбардировщика ДБ-3Ф, сбитого в воздушном бою над Клепиковским районом Рязанской области в декабре 1941 года.
Отмечается, что части бомбардировщика подняты из мещерских болот 21 июля 2023 года. На выставке представлены фрагмент крыла и стойка шасси советского истребителя МиГ-21ПФ.
Также на выставке можно увидеть советскую авиабомбу 1945-1946 года выпуска.
Выставка продлится до 11 мая.