На рязанских ж/д вокзалах пассажирам раздали георгиевские ленточки
Георгиевские ленточки раздавали на железнодорожных вокзалах станции Рязань-2 и Рязань-1. Также акция прошла в подвижном составе. Отмечается, что акцию транспортные полицейские проводят ежегодно.
На рязанских ж/д вокзалах пассажирам и работникам раздали георгиевские ленточки. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ЛО МВД России на транспорте 6 мая.
Георгиевские ленточки раздавали на железнодорожных вокзалах станции Рязань-2 и Рязань-1. Также акция прошла в подвижном составе.
Отмечается, что акцию транспортные полицейские проводят ежегодно.