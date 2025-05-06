Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
12°
Срд, 07
11°
Чтв, 08
12°
ЦБ USD 80.96 -0.95 07/05
ЦБ EUR 91.92 -0.99 07/05
Нал. USD 83.21 / 83.00 06/05 17:15
Нал. EUR 94.96 / 95.30 06/05 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
20 627
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
37 258
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
23 454
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
30 779
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На Красной площади 9 мая пройдут парадные расчеты из 13 стран
Самым большим станет контингент из Китая. Также примут участие расчеты из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама, Египта, Монголии, Мьянмы и Лаоса. После Парада иностранные лидеры возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Далее пройдет прием в Кремле по приглашению Владимира Путина. Российский лидер, по словам Ушакова, в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч, несколько бесед «на ногах». Москва также ожидает, что в Параде Победы примут участие представители министерств обороны 31 страны.

На Красной площади на Параде Победы пройдут парадные расчеты из 13 стран. Об этом 6 мая сообщили в Telegram-канале «Zvezdanews» со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Самым большим станет контингент из Китая. Также примут участие расчеты из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама, Египта, Монголии, Мьянмы и Лаоса.

После Парада иностранные лидеры возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Далее пройдет прием в Кремле по приглашению Владимира Путина.

Российский лидер, по словам Ушакова, в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч, несколько бесед «на ногах».

Москва также ожидает, что в Параде Победы примут участие представители министерств обороны 31 страны.