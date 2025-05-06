На Красной площади 9 мая пройдут парадные расчеты из 13 стран

Самым большим станет контингент из Китая. Также примут участие расчеты из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама, Египта, Монголии, Мьянмы и Лаоса. После Парада иностранные лидеры возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Далее пройдет прием в Кремле по приглашению Владимира Путина. Российский лидер, по словам Ушакова, в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч, несколько бесед «на ногах». Москва также ожидает, что в Параде Победы примут участие представители министерств обороны 31 страны.

На Красной площади на Параде Победы пройдут парадные расчеты из 13 стран. Об этом 6 мая сообщили в Telegram-канале «Zvezdanews» со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Самым большим станет контингент из Китая. Также примут участие расчеты из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама, Египта, Монголии, Мьянмы и Лаоса.

После Парада иностранные лидеры возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Далее пройдет прием в Кремле по приглашению Владимира Путина.

Российский лидер, по словам Ушакова, в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч, несколько бесед «на ногах».

Москва также ожидает, что в Параде Победы примут участие представители министерств обороны 31 страны.